Muharrem İnce: Fabrikası var, nasıl taşınacağını, imha edileceğini bilen yok mu?

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:40

Sakarya’da 3 Temmuz günü 7 işçini ölümüyle sonuçlanan havai fişek fabrikasındaki patlamada zarar görmeyen atık malzemeleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada, 3 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"FABRİKASI VAR, NASIL TAŞINACAĞINI, İMHA EDİLECEĞİNİ BİLEN YOK MU?"

CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özel bir şirkete ait malzemelerin taşıma ve imha işleminde askerlerin kullanılmasına tepki göstererek,

"Sakarya’da özel bir şirkete ait patlamayan havai fişekleri taşırken şehit olmak… Fabrikası var, nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini bilen yok mu? Yazık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize şifa diliyorum" dedi.



