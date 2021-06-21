Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'müzik kısıtlaması' tepkisi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 'müzik kısıtlamasına' ilişkin sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni kararları açıkladı.
1 Temmuz itibari ile sokağa çıkma yasağının tamamen kalkacağını açıklayan Erdoğan'ın ''Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok'' ifadeleri ise tepki çekti.
MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'ın 'müzik kısıtlaması' açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.
İnce, ''Müzisyenlere ve müzik yapan mekânlara karşı iktidarın aldığı tavır ideolojiktir. Bu ülkeye en büyük rahatsızlığı, insanlarımızın yaşam tarzına saldıran bu zihniyet veriyor. Bir de utanmadan kusura bakma diyor. Sizin elinizde intihar eden müzisyenlerin kanı var'' ifadelerini kullandı.
Müzisyenlere ve müzik yapan mekânlara karşı iktidarın aldığı tavır ideolojiktir. Bu ülkeye en büyük rahatsızlığı, insanlarımızın yaşam tarzına saldıran bu zihniyet veriyor. Bir de utanmadan kusura bakma diyor. Sizin elinizde intihar eden müzisyenlerin kanı var. #KusuraBakıyoruz— Muharrem İNCE (@vekilince) June 21, 2021
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