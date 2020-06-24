Muharrem İnce Twitter'da fizik sorusu yanıtladı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 08:35

Bir öğrenci, Twitter hesabı üzerinden bir fizik sorusu paylaşarak, "Düşünsene bu twiti Muharrem İnce görüyor ve cevabını atıyor" diye yazdı.

Öğrencinin gönderdiği soruyu çözen İnce, "Fizikten çok uzak kalmışım sen yine de bir bilene sor" notuyla çözümü Twitter hesabından paylaştı.

İnce'nin paylaşımı şöyle oldu: