Muharrem İnce Twitter'da fizik sorusu yanıtladı
CHP'li Muharrem İnce, Twitter üzerinden kendisinden yardım isteyen bir öğrenciye fizik sorusunda yardım etti.
Bir öğrenci, Twitter hesabı üzerinden bir fizik sorusu paylaşarak, "Düşünsene bu twiti Muharrem İnce görüyor ve cevabını atıyor" diye yazdı.
Öğrencinin gönderdiği soruyu çözen İnce, "Fizikten çok uzak kalmışım sen yine de bir bilene sor" notuyla çözümü Twitter hesabından paylaştı.
İnce'nin paylaşımı şöyle oldu:
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