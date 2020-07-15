Muharrem İnce'den AKP'ye kritik Fethullah Gülen sorusu
CHP'li Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ile yaşanan krizlerde izlenen yolları hatırlatarak FETÖ için, "Usulüne uygun istendiyse neden iade edilmiyor" sorusunu yöneltti.
Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan krizleri ve pandemi sürecinde tıbbi malzeme gönderildiğini hatırlatarak, iktidara FETÖ'nün neden hala getirilmediğini sordu.
"USULÜNE UYGUN İSTENDİYSE"
15 Temmuz Darbe girişimin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen FETÖ lideri Fethullah Gülen'in neden hala iade edilmediğine değinen İnce, "Usulüne uygun istendiyse neden iade edilmiyor?" dedi.
İnce'nin Twitter adresinden yaptığı açıklama şöyle:
"15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti, FETÖ’nün iadesi ne oldu? Rahip Brunson Beyaz Saray’a uçtu, Trump’a 'Dostum' denilen mektup yazıldı, pandemi sürecinde tıbbi yardım gitti. Bir tek FETÖ getirilemedi. Usulüne uygun istendiyse neden iade edilmiyor?"
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