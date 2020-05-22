Muharrem İnce'den Banu Özdemir tepkisi
CHP'li Muharrem İnce, tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında açıklama yaptı.
Muharrem İnce, cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasının ardından tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında açıklama yaptı. İnce, ''Devlet trol kafasıyla yönetiliyor'' dedi.
Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Yapanı henüz bulamadılar, bu rezaletlerin yaşanmaması için sistemi yenilemediler ama trollerin hedef göstermesiyle haber sitelerinde yer alan görüntüyü paylaştığı için Banu Özdemir tutuklandı. Devlet trol kafasıyla yönetiliyor. Yargı trol kafasıyla karar veriyor."
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