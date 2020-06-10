Muharrem İnce'den can alıcı soru!
CHP'li Muharrem İnce, açıklanan işsizlik rakamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İşsizlik Mart döneminde Şubat dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.
Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.
CHP’li Muharrem İnce işsizlik rakamları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
“Aynı anda hem işsizlik azalmış, hem istihdam edilen kişi sayısı azalmış” diyen Muharrem İnce, “Hem işsizliği hem istihdamı aynı anda düşürme başarısı gösteren ekonomi yönetimini kutluyorum. Hem çalışmayan hem de işsiz sayılmayan bu insanlar nereye gitti?” ifadelerini kullandı.
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