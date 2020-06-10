CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e tepki: Bize işsizliğin sadece 'İ' harfini gösterdi

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:11

TÜİK, mart ayı işsizlik oranını yüzde 13,2 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

İşsizliğin geçen yıla göre azaldığının belirtildiği açıklamaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK bugün yine ayrı bir manipülasyona imza atmış ve işsizliğin pandemi sürecinde hiç artmadığını aksine azaldığını iddia etmektedir. TÜİK’in Mart ayı için hesaplamış olduğu işsizlik verileri bizlere gerçek işsizlik hakkında bilgi vermekten uzaktır" dedi.

Ağbaba açıklaması şöyle:

"TÜİK işsizliği %13,2 ile 3 milyon 971 bin kişi olduğunu söylüyor fakat TÜİK bu dönemde yüz yüze anket yapmaktan kaçınmıştır ve ayrıca hâlihazırda istihdamda olmayan ama TÜİK tarafından işsiz olarak değerlendirilmeyen kısa çalışma ödeneği alanlar ve ücretsiz izne çıkartılanlar TÜİK’e göre işsiz sayılmamaktadır.

Yine bilindiği üzere TÜİK sadece geriye doğru son 4 hafta içinde iş arayanları işsiz saymakta daha önce iş arayan ve halen iş bulamayan yurttaşları işsiz olarak değerlendirmemektedir.

Ayrıca verilerde dikkat çekici bir diğer nokta ise hem istihdam hem iş gücünde yaşanan azalmadır. İstihdam bir yılda 1 milyon 662 bin kişi azalmış ve iş gücüne katılım yine son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi azalmıştır. Yani son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi deyim yerindeyse iş bulmaktan artık ümidini kesmiştir. Gerçek işsizlik 14 milyona dayanmıştır.

Şu anda geniş tanımlı işsizliği ve istihdam olmayıp da işsiz sayılmayanları hesaba kattığımızda gerçek işsiz sayısı kayıt dışı çalışanlar hariç 14 milyona dayanmıştır.

Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 971 bin kişiye ek olarak;

Mevsimlik çalışanlar 134 bin

Zamana bağlı eksik istihdamda olanlar 1 milyon 57 bin

Yetersiz yani eksik istihdam olanların sayısı 528 bin

İstihdamda yer almayan fakat TÜİK’e göre işsiz sayılmayanlardan kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 3 milyon 50 bin kişi, ücretsiz izne çıkartılan 879 bin kişi ve ayrıca Nisan ayında işsizlik ödeneği alan 592 bin kişiyi de hesaba kattığımızda, toplamda en az 4,5 milyon çalışan bulunmaktadır.

Tüm bunların genel toplamı ise 13 milyon 918 bin kişiye tekabül etmektedir. Yani gerçek manada işsiz sayımız 3 milyon 971 bin kişi değil 13 milyon 918 bin kişidir.

"TÜİK İSTATİSTİK KURUMU OLMAKTAN ÇIKMIŞ İNANDIRMA KURUMUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

TÜİK son 2 yıldır neredeyse istatistik kurumu değil adeta bir inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır. Kurumun başına önce Hazine Bakanı’nın arkadaşının getirilmiş daha sonra ise Emine Erdoğan’ın özel kaleminin eşi göreve getirilmişti. Çok değil daha dün ise kurumda görevli 10 daire müdürü görevden alınmıştı.

TÜİK bir devlet kurumundan öte iktidara ait bir kurum olarak ne yazık ki işlev görmektedir. Binlerce iş yeri kapanmış milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK’İN adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgilisi yoktur. TÜİK artık yurttaşlar nezdinde hiçbir itibarı olmayan bir kurum haline dönüşmüştür.