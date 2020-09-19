Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'ye sert sözler

19 Eylül 2020 Cumartesi, 15:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" kampanyasını hedef alarak TTB'nin kapatılması gerektiğini savunmuş ve "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

"KORONA KADAR TEHLİKELİDİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur:

Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır."

"ÜZERİNDEN ELİNİ ÇEK"

Üzerinde ‘Memleket Hareketi’ yazılı otobüsle Trabzon’dan Artvin’in Borçka ilçesine geçen İnce, burada yurttaşlar tarafından karşılandı.

İnce, beraberinde eşi Ülkü İnce ve hareketin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerle ilçede dolaşarak yurttaşları da selamladı. Daha sonra esnafı ziyaret eden İnce, küresel salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin konuşan İnce, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar. Onlar çoluk çocuğunu evde bırakıp bizi iyileştirmek, bizi yaşatmak için ölüyorlar. Tıp fakültesine yüksek topuklu arkasına basılmış ayakkabı ile girilmez. Tıp fakültesine yüksek puanlı sınav belgesi ile girilir. Sayın Bahçeli bu memleketin akıllı çocuklarını daha fazla üzme."