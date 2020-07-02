Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Çevirdiğiniz filmlere Netflix'in bütçesi yetmez

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlar için kullandığı "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" ifadesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dark'ın son sezonunu izlemeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" tepkisini vermişti. Akşener'in bu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Aman Meral Hanım, hırsından spoiler verir" yanıtını verirken, Pervin Buldan da Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" demişti.

Erdoğan'ın "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" mesajına cevap veren Muharrem İnce, "18 yıldır sizin çevirdiğiniz filmleri çekmeye kalksa Netflix’in bütçesi yetmez" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda sosyal medya düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye’ye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. ABD’lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden tamamen bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız'' diye konuştu.