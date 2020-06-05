Muharrem İnce'den Erdoğan'a: 'Rodeocunun ata yapıştığı gibi koltuğa yapışmış'

05 Haziran 2020 Cuma, 20:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece ilan edilen "hafta sonu sokağa çıkma yasağını" iptal ettiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" ifadesi dikkat çekti. Erdoğan'ın attığı tweetle duyurduğu iptal kararının ardından CHP'li Muharrem İnce'den tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, ''"Hukuk devleti değil, kanun devleti, genelge devleti olmuştuk. Bugün ise aklı karışıkların tweetle genelgeyi yürürlükten kaldırdığı devlet olduk. Tek amacı rodeodaki gibi atın üstünde kalmak. Rodeocunun ata yapıştığı gibi koltuğa yapışmış. Memleketin, milletin durumu umrunda değil" dedi.