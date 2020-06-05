Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağını iptal etti

05 Haziran 2020 Cuma, 12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini açıkladı.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Haziran'daki Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tedbirlere uyulduğu sürece ikinci dalga beklemediklerini belirtirken, sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili, hafta sonuyla ilgili genel bir düşünce yok" demişti.

İçişleri Bakanlığı ise dün gece yarısı hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurmuş, bakanlığın yasak kararı sosyal medya tartışmalara neden olmuştu.



















