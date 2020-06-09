Muharrem İnce’den iktidara gönderme
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan Muharrem İnce, Resmi Gazete'de yayınlanan TÜİK'teki görevden almalarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
TÜİK'te 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı.
İnce, TÜİK'teki görevden almaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son dönemde verileri manipüle ettiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan kurum üzerinden iktidara görderme yaptı.
İnce, şu ifadeleri kullandı: "TÜİK’te 10 Bölge Müdürü görevden alınmış. Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor"
TÜİK’te başkanlığa 22 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Elif Esen'le evli olan Muhammed Cahit Şirin atanmıştı.
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