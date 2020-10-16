Muharrem İnce'den iktidara PlayStation 5 göndermesi: Nedir bu gençlerin sizden çektiği?

16 Ekim 2020 Cuma, 21:53

Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, yeni konsolu PlayStation 5'in 19 Kasım'da Türkiye pazarına 8299 liradan satışa çıkacağını açıkladı.

CHP'li Muharrem İnce, PlayStation 5 fiyatı üzerinden vergileri eleştirdi. İnce, "Playstation 5 Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmış. Yarısından fazlası vergi. Playstation 5 almak için 2 kişi Bulgaristan'a gidip 4 gün tatil yapıp yanına ikinci kolu ve FIFA 2021'i de alsanız yine bu fiyattan ucuza geliyor. Nedir bu gençlerin sizden çektiği?" diye konuştu.