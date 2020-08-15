Muharrem İnce'den kendisine destek veren Devlet Bahçeli'ye yanıt

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:39

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce önceki gün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında hareket başlatacağını duyurmuştu. İnce, 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıldönümünde Sivas'tan "1000 Günde Memleket Hareketi"ni harekete geçireceklerini belirtmişti.

İnce'nin açıklamalarını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, İnce'yi destekleyerek, "4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla, CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır" dedi.

İnce, kendisini destekleyen Bahçeli'ye sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İnce şöyle dedi:

“Sayın Devlet Bahçeli “Muharrem İnce CHP içinde Atatürk’e dönüşü başlatacaktır” dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk’e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk’e beddua eden Diyanet İşleri Başkanını görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür.”