Muharrem İnce'den Nagehan Alçı'ya tepki: Nezaketsizlik olmasın diye...

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:19

"Dağ fare doğuracak mı?" başlıklı bir yazı kalema alan Nagehan Alçı, Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları nedeniyle tatiline ara vermek zorunda kaldığını belirttiği yazısında İnce ile aralarında geçen telefon diyaloğunu yazdı.

“İnce beklentiyi çok yükseltiyor” diyen Alçı, İnce’nin kendisine “Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size” dediğini iddia etti.

Alçı'nın bu yazısından sonra Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Nezaketsizlik olmasın diye telefona bakıyorum, açıklamayı yarın yapacağımı söylüyorum, “bana bomba açıklamalar yaptı” diye haber yapılıyor. Açıklama yarın 10.30’da."