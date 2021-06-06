Muharrem İnce’den otoyol ücretine tepki: Yakıt kadar geçiş ücreti olur mu?

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı açılışı için Yalova'dan İzmir'e giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, neredeyse yakıt ücreti kadar otoyol geçiş ücreti ödediğini belirterek tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan İnce, “Dün Yalova'dan İzmir'e otoyoldan gittim. Gidiş dönüş otoyol ücreti 620 TL, yakıt 670 TL. Yakıt ücreti kadar geçiş ücreti olur mu? Bu yollardan geçenden de, geçmeyenden de, hiç geçmeyecek olandan da Deli Dumrul vergisi almaya devam ediyorlar” dedi.