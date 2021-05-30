Muharrem İnce, Atatürk'e lanet okuyan imamdan şikayetçi oldu

30 Mayıs 2021 Pazar, 00:50

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun ‘icazet aldığı’ Ayasofya’daki törende, imam Mustafa Demirkan’ın “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” sözleriyle Ayasofya’yı müzeye çeviren Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumasına sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

"HADDİNİ BİL MUSTAFA DEMİRKAN"



"Haddini bil Mustafa Demirkan" notuyla açıklama yapan İnce, “Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen hadsiz hesabını verecek. Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız!” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanlığını temsilen Mustafa Demirkan hakkında şikayetçi oldu.

‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ve bu eylemin tüm ulusal yayın organlarında canlı yayınlanması sureti ile suçun aleni olarak işlenmesi hakkında’ şikayette bulunan İnce, dilekçede “Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında mesnetsiz ifadeler ile insani, vicdani ve tarihi gerçekleri bertaraf eder vaziyette, kendince kinini kusmuş, Büyük Önderin maneviyatını hedef alan, alçakça ifadeler ile aleniyet kazanan bir biçimde saldırıda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi hutbesinin dışına çıkıldığı ve 633 sayılı Diyanet İşleri Kanununu kasten ihlal edildiği belirtilen şikayet dilekçesinde, “Bu hadsizliğin, Atatürk’ün kurduğu kurumun içerisinde bulunan bir kişi tarafından yapılması, düşündürücü, üzüntü verici ve izah edilebilir bir durum değildir” denildi.

633 sayılı Diyanet İşleri Kanunu ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanununu ihlal ettiği belirtilen şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.