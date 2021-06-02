Muharrem İnce: Soylu, Erdoğan'a "Beni korumazsan açıklarım" diyor

02 Haziran 2021 Çarşamba, 21:25

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in öne sürdüğü iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de Türkiye'nin nabzı adlı programa konuk olan Muharrem İnce, Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarını ele aldı. İnce, Soylu'nun hakkındaki iddialar üzerine yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verdiğini söyledi.

İnce açıklamasının devamında, "Sayın Soylu burada sanık değil tanık. Savcılar pekala Süleyman Soylu’nun ifadelerine başvurabilirler. Bunu saklayamaz. Kişiyi açıklamıyor sayın Soylu, sayın Cumhurbaşkanına ‘Beni korumazsan açıklarım’ diyor. Ben böyle okuyorum. Yürekli bir savcı arıyorum. ‘Saraydan para alıp parti kuranlar var’ dendi" ifaedelerini kullandı.

İnce şunları söyledi:

"Bu devletin, yargının, Meclis’in işi. Susurluk’ta 6-7 gün içinde komisyon kuruldu. Şimdi neden susuyoruz. 2 Mayıs’ta konuşmaya başlamışlar, 26 Mayıs’ta sayın cumhurbaşkanı konuşuyor. Olmaz, üstüne gideceksin. Bunların tümünün araştırılması lazım. Vahim iddialardır bunlar.

Düşünün; Venezuela’ya gidiyorsun, ‘maske dağıtacağım’ diyorsun. Yanında YSK üyeleri, milletvekilleri var. ‘Gümrükten geçmedi, çantayla gitti’ deniliyor. Ben onların adına üzülüyorum. Ben bu insanların aklanmasını istiyorum, Hiç yakıştıramıyorum.

Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi sözünü İçişleri Bakanı söyledi, ‘dahası da var’ dedi. ‘Ben savcıya söylerim’ size söylemem diyemez İçişleri Bakanı. Bu söyledikleri sayın Bakanın dokunulmazlık kapsamına girmez.

Sayın Soylu burada sanık değil tanık. Savcılar pekala Süleyman Soylu’nun ifadelerine başvurabilirler. Bunu saklayamaz. Kişiyi açıklamıyor sayın Soylu, sayın Cumhurbaşkanına ‘Beni korumazsan açıklarım’ diyor. Ben böyle okuyorum. Yürekli bir savcı arıyorum. ‘Saraydan para alıp parti kuranlar var’ dendi.

Mafyadan veya saraydan para almak ahlâksızlıktır. CHP yönetimi ‘Biz İnce’yi kast etmedik’ dediler. Yetmez. Tamam İnce kurtuldu ama başka partiler de var. Onlar töhmet altında.

Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Soylu’ya sesleniyor. Bizim 3 milletvekilimiz var. Yarın arkadaşlarımız imzaya açacaklar. Saraydan para alanlar, mafyadan para alanları bu komisyon araştırsın.

Temiz siyaset isteyenlere sesleniyorum. Memleket Partisi’nin 3 milletvekilinin yarın imzaya açacağı temiz siyaset için, kirlilikten kurtulmak için. Saraydan para alıp, parti kuranı da, mafyadan bağış alanı Meclis araştırsın.

Siyaset kurumu çekecek, yargı çekecek. Altında İnce kalacaksa İnce kalacak. Cumhurbaşkanı veya Kılıçdaroğlu kalacaksa kalacak. Veya hepimiz kalacağız."