Muharrem İnce'nin açıklama yapacağı yer ve saat belli oldu
CHP'li Muharrem İnce'nin kamuoyuna yapacağı ilk açıklamanın yeri ve saati belli oldu.
CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, dün Ankara'ya gitti.
"Perşembe sabahı açıklama yapacağım" diyen İnce'nin açıklama yapacağı yer ve saat netleşti.
İnce, Ankara'daki basın toplantısını yarın Çukumambar'daki Holiday İnn Otel'de saat 10.30'da gerçekleştirecek.
Toplantının pandemi nedeniyle basın mensupları dışındaki katılımcılara kapalı olduğu belirtildi.
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