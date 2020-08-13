Muharrem İnce’nin bugünkü basın toplantısında hedeflerini açıklaması bekleniyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Bugün 10.30’da basının karşısına çıkacak İnce’nin partiden ayrılmayarak eylül ayı itibarıyla Anadolu’ya çıkacağı ve parti içerisinde “29 Ekim Hareketi” adıyla ideolojik bir kanat hareketi başlatacağı kaydedildi.

Muharrem İnce’ye yakın kişilerden edinilen bilgiye göre, ilk eleştiri 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin kendisine sahip çıkmadığı yönünde olacak.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuran Muharrem İnce’ye gelen ilk bilgilerde, 24 Haziran seçimlerinde 188 bin 80 sandığın 8 bininde CHP’nin hiçbir görevlendirme yapmadığı, 7 bin sandıkta ise görevlendirilen partililerin sandığa hiç gitmediğinin yer aldığı belirtiliyor.

İnce’nin de Türkiye genelindeki sandıkların yüzde 8’inde CHP’li hiçbir görevlinin bulunmadığı ve kendisine ıslak imzalı veri akışının da sağlanmadığı yönünde eleştiri getireceği belirtildi. İnce’nin ikinci eleştirisi ise Kılıçdaroğlu’nun “dostlarımız” sözüne yönelik olacak.

‘ADAYLIK’ SORUSU

İnce bugünkü toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’na açıkça “Cumhurbaşkanlığına aday mısınız” diye soracak ve “Aday değilseniz ben adayım” diyecek. Kılıçdaroğlu’nun yanıtını bekleyecek olan İnce, partiden ayrılma kararını ise bir süre erteleyerek, “29 Ekim Hareketi” adı altında ideolojik bir kanat hareketi başlatacak. Eylül ayında bu hareketi tanıtacak olan Muharrem İnce, Anadolu’yu gezerek özellikle CHP tabanındaki Abdullah Gül karşıtlığı üzerinden muhalefet yürütecek.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem İnce’nin 3. eleştirisi ise parti içerisinde “10 Aralıkçılar” olarak bilinen gruba yönelik olacak. İnce’nin özellikle daha önce “CHP kapatılarak vakfa dönüştürülmeli” yönünde açıklama yaptığı ileri sürelen Oğuz Kaan Salıcı ve ekibini hedef alarak Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi kapatın diyen isimlere partide güç vererek partiyi onlara teslim ettiniz. Son kurultayda size yönelik yapılmak istenen operasyonun arkasında da bu ekip var. AKP’nin oy kaybettiği bir ortamda muhalefet oylarını yükseltemiyor. Muhalefet umut olamıyor. Ben muhalefeti ayağa kaldırmak ve partimin iktidar olmasını istiyorum” çıkışında bulanacağı belirtildi.

İnce’nin partinin ileri gelenlerinin sözlerinin ardından tartışmanın dozunu düşürebileceği de İnce’ye yakın isimler tarafından söylendi. Öte yandan İnce’nin mevcut kadrosunu genişlettiği, yakın tarih, ekonomi, eğitim, iktisat, dış politika ve güvenlik alanlarında yeni gönüllüler ağı oluşturduğu öğrenildi. Muharrem İnce’nin bu süreçte yandaş kanallara çıkmayacağını da yakın çevresine söylediği kaydedildi.