Muharrem İnce'nin Sivas programı belli oldu!
Muharrem İnce'nin, “1000 Günde Memleket Hareketi” adı altında 4 Eylül Cuma günü Sivas’ta gerçekleştireceği program belli oldu.
Muharrem İnce'nin, “1000 Günde Memleket Hareketi” adı altında 4 Eylül Cuma günü Sivas’ta gerçekleştireceği program belli oldu.
İnce, Sivas'ta havaalanındaki karşılamada konuşacak, Kongre Binası ve Madımak'ı ziyaret edecek, yerel basınla sohbet toplantısı yapacak.
İnce'nin bugün açıklanan 4 Eylül Sivas programı şöyle:
08.40 istanbul Havalimanı’dan Sivas’a Hareket
10:00 Sivas’a Varış, Havalimanında Karşılama ve Konuşma
12.00 Sivas Kongre Binası Ziyareti
14.00 Madımak ziyareti
15.00 Savona Otel’de Sivas Yerel Basını ile sohbet
16.00 Otobüs ile Ankara’ya Hareket
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