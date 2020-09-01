Muharrem İnce'nin Sivas programı belli oldu!

01 Eylül 2020 Salı, 16:21

Muharrem İnce'nin, “1000 Günde Memleket Hareketi” adı altında 4 Eylül Cuma günü Sivas’ta gerçekleştireceği program belli oldu.

İnce, Sivas'ta havaalanındaki karşılamada konuşacak, Kongre Binası ve Madımak'ı ziyaret edecek, yerel basınla sohbet toplantısı yapacak.

İnce'nin bugün açıklanan 4 Eylül Sivas programı şöyle:

08.40 istanbul Havalimanı’dan Sivas’a Hareket

10:00 Sivas’a Varış, Havalimanında Karşılama ve Konuşma

12.00 Sivas Kongre Binası Ziyareti

14.00 Madımak ziyareti

15.00 Savona Otel’de Sivas Yerel Basını ile sohbet

16.00 Otobüs ile Ankara’ya Hareket