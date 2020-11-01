Mühendislere, “İMO’ya ihtiyaç yok” yanıtı
İzmir İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, depremle ilgili hasar tespit çalışmalarında yer almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurduklarını, ancak müdürlüğün, İMO'ya ihtiyaç olmadığını söylediğini belirtti. Ulutaş Ayatar, "Mühendislere İMO'dan bağımsız olarak tek başlarına çalışmaya katılabilecekleri belirtildi, demek ki mühendise ihtiyaç var. Bu konuda İMO olmayacak da kim olacak?" diye tepki gösterdi.
İMO Başkanı Ulutaş Ayatar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İMO'yu hasar tespit çalışmalarının dışında tutmak istemesini ANKA'ya değerlendirdi. Ulutaş Ayatar, bu duruma tepkisini şu şekilde dile getirdi:
"Depremin ilk saatlerinden itibaren hasar durumunu görmek, ne yapabiliriz demek için AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ulaşabildiğim ilçe belediye başkanlarıyla görüştüm. Meslektaşlarım, depremin olduğu akşam enkaz bölgesinde inşaat mühendisi ihtiyacı olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yaptığımız sözlü görüşmelerde, mühendis ihityacı olduğunu onlar da söylediler bizler de ekiplerimizi hazırladık. 26 ekipten oluşan 52 mühendise bugün sabah Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde olmalarını söyledik. Sonrasında, ‘inşaat mühendisine ihtiyaç yok’ dendi ama arkadaşlarımıza isterlerse kendileri, İMO’dan bağımsız çalışmalara katılabilirsiniz dediklerini öğrendik, yani mühendise ihtiyaç var.Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası olmayacak da kim olacak?"
"YIKILAN BİNALARIN HASAR RAPORU VARDI"
Ulutaş Ayatar, Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi tarafından yıkılan birkaç binaya gözlemsel olarak hazırlanan teknik rapor olduğu bulunduğu bilgisi olduğunu aktararak, “Raporda, bu binanın olası bir depremde hasar alabileceği ve ileri bir tetkike yönlendirilmesiyle ilgili çalışma yapılması bilgisi var. Bu mal sahibine ya da yöneticiye bildirilmiş. Bu gibi bir durumda olan başka binalar da vardır. Elinde rapor olan vatandaşların veya Bayraklı Belediyesi’nin binaları ileri tetkike geçirmesi gerekmektedir" diye konuştu.
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