Muhteşem maçta kazanan Antalyapor oldu | 3-2
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.
Süper Lig'in 3. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın son dakikalarında hakem önce Çaykur Rizespor'a, ardından ise Antalyaspor'a penaltı kararı verdi.
Antalyspor'un 3 golünü de atan Haji Wright, hat trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. Rizespor'un gollerini ise yeni transfer Damjan Djokovic kaydetti.
Bu sezon ligte ilk galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 4'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 3. hafta sonunda 1 puanda kaldı.
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