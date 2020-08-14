Munzur için açıklama yapanlara ceza

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:25

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevilerin kutsal mekânlarından olan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanan peyzaj projesine karşı çıkan yurttaşlar, bölgede eylem ve açıklama yaparak seslerini duyurmak istemişti. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yapılan basın açıklamasına katılan yurttaşlara “1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre alınan pandemi tedbirlerine uymamaktan” 3 bin 150 TL para cezası kesildi.



‘DAHA ÖNCE KAZDAĞLARI’NDA YAPTILAR’

20 kişinin üzerinde yurttaşa gönderilen ceza tebligatları ile ilgili konuşan Munzur Koruma Kurulu sözcüsü Hasan Şen, “Toplumsal muhalefetin önünü kesmek için para cezası kesiyorlar. Daha önce bunu Kazdağları’nda yaptılar. Şimdi de Dersim’de yapıyorlar. Değil 3 bin TL, 300 bin TL ceza kesseler de biz Munzur’u savunmaktan geri durmayız. Baskılar ve bu türden oyunlar gözelere sahip çıkmamıza engel olamayacaktır” dedi.

KESİLEN CEZANIN AMACINI BİLİYORUZ

DEDEF Başkanı Ali Haydar Ben ise “Munzur Gözeleri’nde hayata geçirilmeye çalışılan projeye karşı toplumsal olarak geliştirdiğimiz anayasal demokratik tutumlarımızın önü cezalar ile sekteye uğratılmak isteniyor. Gerekçe olarak da pandemi kapsamında alınan önlemlere uymamamız gösterilmekte. Ancak bayram süresi boyunca sosyal mesafenin hiçe sayılarak, altyapısı olmayan kentimize binlerce insan denetimsiz bir şekilde giriş yapmıştır. Bu süreçte toplum sağlığını riske atan kurumlar, yetkililer sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamıza rağmen ceza kesmişlerdir. Kesilen cezanın amacını gayet iyi biliyoruz. Munzur’da, Kazdağları’nda ve yaşamı savunan diğer alanlarda bizlere kesilen cezalar yaşam alanlarımızı savunmamızı engelleyemeyecek” diye konuştu.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, “Basın açıklaması esnasında kamera kayıtlarına dayalı birçok arkadaşımıza ceza kestiler. Aslında bu durum basın açıklamalarını engellemeye yönelik. Biraz oraya katılan insanları caydırma amacı taşıyor. Bu cezalara itiraz edeceğiz. Cezayı kesmelerinin amacı ‘siz sağlığı riske ediyorsunuz’ Sağlığımızı riske ediyorsak o an uyarı yapılabilirdi. Ancak dikkat ederek yaptığımız açıklama sonrası cezalar gönderiliyor. Biz bunlara rağmen Munzur’a sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnancımıza, dilimize, kültürümüze ve doğamıza yapılan baskılara karşı direnmek bizim en büyük hakkımız” ifadelerini kullandı.