Munzur için deklarasyon: ‘Çalışmayı durdurun bize de bir sorun’

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Munzur Özgür Aksın Meclisi tarafından yayımlanan ve Zülfü Livaneli, Mikail Aslan, Suavi, Nur Sürer, Pınar Aydınlar, Jülide Kural gibi isimlerin de imza attığı deklarasyonda, Munzur Gözeleri’nin 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edildiği ve uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında olduğu anımsatıldı.

Deklarasyonda “Gözeler, ziyaret alanımızdır. İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Çalışmanın durdurularak demokratik bir yol - yöntem izlenerek bilim insanlarının, halkın, demokratik kitle örgütlerinin, inanç-kanaat önderlerinin fikirleri alınarak bir tartışma süreci üzerinden sit alanına dokunulmaması ve sit alanının doğal dokusunun korunması şartıyla bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkartılması gerekmektedir” denildi.