Munzur için deklarasyon: ‘Çalışmayı durdurun bize de bir sorun’
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevilerin kutsal mekânlarından olan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanan peyzaj projesine karşı, çok sayıda çevre örgütü, sivil toplum kuruluşu, inaç ve kültür kurumu, kitle örgütü, siyasi parti, sendika, sanatçı, yazar, aydın ve insan hakları savunucusu deklerasyona imza attı. Deklarasyonda “Bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir” denildi.
Munzur Özgür Aksın Meclisi tarafından yayımlanan ve Zülfü Livaneli, Mikail Aslan, Suavi, Nur Sürer, Pınar Aydınlar, Jülide Kural gibi isimlerin de imza attığı deklarasyonda, Munzur Gözeleri’nin 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edildiği ve uluslararası sözleşmeler ile de koruma altında olduğu anımsatıldı.
Deklarasyonda “Gözeler, ziyaret alanımızdır. İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Çalışmanın durdurularak demokratik bir yol - yöntem izlenerek bilim insanlarının, halkın, demokratik kitle örgütlerinin, inanç-kanaat önderlerinin fikirleri alınarak bir tartışma süreci üzerinden sit alanına dokunulmaması ve sit alanının doğal dokusunun korunması şartıyla bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkartılması gerekmektedir” denildi.
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