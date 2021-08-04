Murat Boz'dan 'yangın' tepkisi: O tesislerde asla sahne almayacağım

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:56

Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınları ve yangın söndürme çalışmaları sürerken, sanatçılar da takipçilerine konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Uluslararası yardım talebiyle ilgili olarak sanatçılar arasında yaşanan tartışma sosyal medyada geniş yankı bulurken, Şahan Gökbakar, Emre Kınay gibi isimlerin yangın bölgelerinden yaptığı canlı yayınlar ve yangına müdahalede yetersizlikle ilgili paylaşımlar 10 binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bunun yanında, Kenan Doğulu ve Burcu Biricik gibi isimler de #SözVeriyorum etiketi altında yanan bölgelerde otel yapılması durumunda o işletmede kalmayacağını açıkladı. Etikete destek veren isimlere Murat Boz da eklendi.

"O TESİSLERDE ASLA SAHNE ALMAYACAĞIM"

Şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabından #SözVeriyorum etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda, “Eğer bir gün yanan ormanlarımızın yerine turistik tesisler yapılırsa, o tesislerde asla sahne almayacağım. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.