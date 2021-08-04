Murat Boz'dan 'yangın' tepkisi: O tesislerde asla sahne almayacağım
Türkiye'de halkın orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken; birçok sanatçı sosyal medya hesaplarında #SözVeriyorum etiketi altında paylaşımlar yaparak, yanan alanlarda inşa edilecek tesislere gitmeyeceklerini duyurdu. Son olarak şarkıcı Murat Boz da, söz konusu etikete destek vererek "O tesislerde asla sahne almayacağım" dedi.
Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınları ve yangın
söndürme çalışmaları sürerken, sanatçılar da takipçilerine konuyla ilgili
paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Uluslararası yardım talebiyle ilgili olarak sanatçılar
arasında yaşanan tartışma sosyal medyada geniş yankı bulurken, Şahan Gökbakar,
Emre Kınay gibi isimlerin yangın bölgelerinden yaptığı canlı yayınlar ve
yangına müdahalede yetersizlikle ilgili paylaşımlar 10 binlerce kullanıcı
tarafından paylaşıldı.
Bunun yanında, Kenan Doğulu ve Burcu Biricik gibi isimler de
#SözVeriyorum etiketi altında yanan bölgelerde otel yapılması durumunda o
işletmede kalmayacağını açıkladı. Etikete destek veren isimlere Murat Boz da
eklendi.
"O TESİSLERDE ASLA SAHNE ALMAYACAĞIM"
Şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabından #SözVeriyorum
etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda, “Eğer bir gün yanan ormanlarımızın
yerine turistik tesisler yapılırsa, o tesislerde asla sahne almayacağım. Söz
veriyorum" ifadelerini kullandı.
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