Murat Boz'un acı günü
Şarkıcı Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz vefat etti.
Popçu Murat Boz'un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti.
Kuzeninin vefatı ünlü popçuyu adeta yıktı.
Acı kaybın ardından Murat Boz’un ağabeyi Ali Boz, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve şu notu yazdı: “Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek.”
Vefat eden Berrin Boz’un cenazesi bugün Ramazan Efendi Camii’nden kaldırılacak.
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