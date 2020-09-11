Murat Boz'un babasından örnek davranış: Tatilde çöp topladı

11 Eylül 2020 Cuma, 11:22

Komşusu resmini çekti ve şu paylaşımla destek verdi:

Sevgili komşum teşekkürler. Gözle görülmeyen bir virüse karşı çaresiz kaldık tüm insanlık; aslında tam olarak toprak ana bizden intikamını alıyor dersek daha doğru olur. Ektiğimizi biçiyoruz ama maalesef kuruyla beraber yaşta yanıyor gibi görünse de bu düzende, aslında hala birkaç temiz yürekli güzel ve merhametli insanın yüzü hürmetine batmıyor bu dünya. İyi ki varsınız güzel insanlar. Minnetle teşekkür ederiz sevgili Cafer Boz’a! iyilik yapıp denize attı bu gün! Denizi ve plajı artıklarıyla başabaşa bırakan duyarsız insanoğlunun arkasını topladı. Toprak anadan “özür diledi” sadece kendi imkanları ve emeğiyle! Her birimize örnek olması dileğiyle.”