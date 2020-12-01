Murat Emir'den Fahrettin Koca'ya sert tepki: Ölüme sebebiyet verme suçlarını işledi

01 Aralık 2020 Salı, 20:51

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Emir, Bakan Koca’yı ‘beceriksizlikle’ suçlayarak, “Pandemiden siyasi rant elde etme peşine düştünüz. Bizim 10 Eylül’de açıkladığım rakam gerçek çıktı” dedi.

Emir, 10 Eylül’de 29 bin 777 hasta olduğuna ilişkin açıklamasını Bakan Koca’nın “Yanlış söylüyorsun, böyle bir ara yüz yok” dediğini hatırlatarak, “Aslında doğruymuş, böyle bir ara yüz var ama Sağlık Bakanlığı’nın yüzü yok” diye vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın ‘halka karşı suç işlediğini’ kaydeden Emir, “Bugün sorumlular gerçekleri saklayanlar ve siyasi rant için halkımızın sağlığı üzerinden kumar oynayanlardır” diye konuştu.

Emir'in TBMM'de yaptığı konuşma şöyle: