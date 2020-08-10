Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Şantaj yapıyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:17

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın önceki gün CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Muharrem İnce krizini görüşmüştü.

Haber Global’de Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtlayan Karayalçın, görüşmenin detaylarını ve İnce kriziyle ilgili görüşlerini aktardı.

Karayalçın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"DURUM KAMUOYUNDA DÜŞÜNÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

"Durum tam olarak kamuoyunda düşünüldüğü gibi değil. Öyleydi ama cumartesi günü Muharrem İnce’nin verdiği demeç durumun öyle olmadığını gösteriyor. Muharrem Bey ‘ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum’ dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP’den de ayrılmıyor. Bu hareket muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için. Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok. Ben Sayın Genel Başkanı kutlamak için ziyaret ettim.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Muharrem İnce’nin çıkışını da konuştuk. Düşüncelerimizi anlattık Hikmet Çetin’le birlikte. Hikmet Çetin, birliğin bütünlüğün önemini ifade etti. CHP içinde gerçekten birliğe beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun yalnızca Muharrem Bey için söylemiyorum tüm partililer için geçerli. Özü itibarıyla hayırlı olsun ziyaretiydi.

"ŞANTAJ"

Ben CHP’nin Cuhurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imza ile kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele Sayın İnce gibi CHP’nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu.

Bir ön seçimle CHP kendi adayını (Cumhurbaşkanlığı seçimi) belirlerse buna kimsenin itiraz edeceği bir şey olmayacaktır. Tüm partililerimizin katılacağı bir ön seçim olmalı ama aynı zamanda genel başkanımızın ittifak görüşmelerinde elini güçlü tutacak bir marj da kazandırılabilmeli. Biz böyle bir modeli gerçekleştirebiliriz, benim önerim bu. Bunu kabul etmiyorum, ayrıca adaylığımı koyacağım denmesi bana göre doğru değil. Benim tercihim partinin içinde olmaktır.