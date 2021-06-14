İmamoğlu'na hakaret edenlere tepki: Trol saldırısı yaptırılıyor
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlayanlara yanıt verdi. Ongun, "O zaman akşam yayınlayacağımız videoyu dikkatle izlemenizi öneririz" paylaşımı yaptı.
Yandaş Yeni Akit 'gazetesi', Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlamış, "Ekrem'in salyası Körfez'i de sardı" başlığını atmıştı. Söz konusu haber sosyal medyada sert tepkilere neden olmuştu.
"O DA YETMİYOR TROL SALDIRISI YAPTIRILIYOR''
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından ''Müsilaj konusunda siyaset yapmak doğru olmaz dedik, sustuk. Ama görüyoruz ki, yarattığı sorunu başkalarına yükleyenler, İBB’nin temizlik çalışmalarını da sahipleniyor. O da yetmiyor trol saldırısı yaptırılıyor'' ifadelerini kullandı. Ongun, ayrıca akşam saatlerinde bir video yayınlayacaklarını belirterek, '' O zaman akşam yayınlayacağımız videoyu dikkatle izlemenizi öneririz'' diye yazdı.
Ongun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Yeni Akit'in tepki çeken haberi şöyle:
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