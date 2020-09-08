Murat Sonkur’un Almanya’dan iade edilmesi talebine olumsuz yanıt geldi

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 23 Temmuz 2020’de gönderdiği notada, Sonkur’un iadesinin onaylanmasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesi ihtimali bulunması nedeniyle mümkün olmadığı bildirildi. Söz konusu yanıt, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla mahkeme dosyasına girdi.

BAKANLIK: İTİRAZ EDİN

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakil Bürosu Daire Başkanı Bayram Erdaş, Dışişleri Bakanlığı’na 27 Ağustos’ta “İvedi” notuyla bir yazı gönderdi. Almanya adli makamlarınca verilen kararın kesinleşip kesinleşmediği, kesinleşmediyse karara karşı gidilebilecek itiraz yolları hususunda bilgi verilmesi talep edilen yazıda, “Şayet karar kesinleşmişse anılan ret kararının Türkçe tercümelerinin bakanlığımıza iletilmesi hususunda gereğinin Dışişleri Bakanlığı’ndan arz ve talep ederim” denildi.

Adalet Bakanlığı’nın yazısında, sanık Sonkur’un iadesinin talep edilmesine esas teşkil eden suçun “Anayasal Düzeni Zorla Bozmaya Kalkışmak” suçu olduğu ve muhteviyatında bir terör suçu olduğuna işaret edildi. İade talebinin reddedilmesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen yazıda, “Söz konusu kararın, uluslararası sözleşme hükümleri ve terörizme karşı uluslararası işbirliği anlayışı ile bağdaşmadığı da aşikârdır” denildi.

Yazıda, Sivas Katliamı’nın yapıldığı gün neler yaşandığı, hangi sloganların atıldığı, otelin nasıl yakıldığı, kaç kişinin öldüğü de ayrıntılarıyla yer aldı.

ZAMANAŞIMI TEHLİKESİ

Sivas Katliamı davasının bir sonraki duruşması, yarın Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kırmızı bültenle aranan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yakalanmazsa davanın 2023’te zamanaşımından düşmesi bekleniyor. Müşteki avukatları, katliamın insanlığa karşı suç olduğunu belirterek zamanaşımı uygulanmaması görüşünü savunuyor.

AYM SESSİZ

Sivas Katliamı avukatları, Cafer Erçakmak’ın arasında bulunduğu bazı sanıkların yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi üzerine 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, aradan 6 yıl geçmesine karşın davayı esastan görüşmedi. Oysa AYM, şu an 2016’da yapılan başvuruları görüşüp karar veriyor. Sivas Katliamı başvurusunun bekletildiği AYM’de Celal Mümtaz Akıncı da üye olarak görev yapıyor. Akıncı, avukat olarak mesleğini sürdürürken Madımak Katliamı’nda bazı sanıkların avukatlığını yapmıştı.