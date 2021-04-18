Murat Ülker: "Muhafazakar olmak tutuculuktur, bu ise Müslümanlık değildir"

18 Nisan 2021 Pazar, 09:37

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Murat Ülker, kendi internet sitesinde yayımladığı "Babamın Tavsiyesiyle Dinimi Hep Nasıl Yaşadım?” başlıklı yazısında, muhafazakarlığın “Tutuculuk” olduğunu ifade etti. Ülker, “Muhafazakar olmak tutuculuktur, bu ise müslümanlık değildir; kendimi 'tutucu' olarak tanımlamıyorum” diye belirtti.

"PARTİ, TARİKAT VEYA..."

İnancı ile uyumlu yaşadığını ifade eden Murat Ülker, "Ama yaşadığımız çelişkiler oluyor tabi; mesela bizim dinimizde faiz haram; işimizi yaparken de kısmen faizli finansman kullanmak zorunda kalıyoruz. İşimizin aslı helal ama bazı iş yapış şeklinde faiz bulaşıyor. Bundan kaçınmanın yolu: İş yapmamaktı! Zira bizim ihtiyacımızı global kurallar çerçevesinde karşılayabilecek faizsiz kurumlar hala yok. Zaten tüm global sistem böyle olunca bu durumdan kaçınmanın da pek imkanı yok. Rabbim bizi affeylesin" dedi.

"Yapı itibarıyla hiçbir şeyin olduğu gibi muhafazasına inanmıyorum. Terakki’ye, yani sürekli gelişmeye inanıyorum. Zaten dinim İslam da bunu söylüyor. İslam dini ilericidir. Muhafazakar olmak tutuculuktur. Bu ise müslümanlık değildir. Bu nedenle kendimi ‘tutucu’ olarak tanımlamıyorum" diye belirten Ülker, "Parti, tarikat veya başka bir menfaat grubu mensubu olabilirsiniz; ama iş yerinde bunlarla ilgilenmek ve propagandası yasaktır. İşyerinde böyle bir çaba ve gaye gütmek kabil değildir. O halde bizim işimizden ayrılınız deriz" dedi.