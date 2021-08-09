Murat Yakın, İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:29

Son olarak Avrupa Şampiyonası'nda adından söz ettiren İsviçre Milli Takımı, eski milli futbolcusu olan Türk asıllı Murat Yakın ile anlaştığını açıkladı. Vladimir Petkovic'in, Fransız ekibi Bordeoux ile anlaşmasının ardından koltuğu kimin alacağı merak konusuydu. Murat Yakın'ın yardımcılığını, kendisi gibi antrenör olan kardeşi Hakan Yakın'ın yapacağı öğrenildi.

Basel'de yarattığı kadroyla başarıdan başarıya koşan Hakan Yakın, Spartak Moksova, Schaffhausen, Grasshoppers ve Sion gibi kulüpleri çalıştırmıştı.Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Yakın, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 49 maçta 9 gol atmıştı.