Murat Yetkin: AKP Kongresi, parti için beklentinin uzağında geçti
Gazeteci Murat Yetkin, dün yapılan AKP kongresine ilişkin yazdığı yazısında, "manifesto açıklanacak" beklentilerinin boşa çıktığını belirterek, "Erdoğan almaya değil korumaya odaklı bir çizgide, savunma pozisyonunda görünüyor. Bir yanda -AK Parti kongrelerindeki kural ihlalleri gölgesinde- giderek tırmanan kovit salgını, diğer yandan artan işsizlik ve hayat pahalılığı, mali dalgalanmalar var" ifadelerini kullandı.
Yetkin, Yetkin Report'ta yayımlanan 'AK Parti Kongresi: Dağ fare doğurdu' yazısında, dün yapılan AKP kongresindeki beklentileri ve var olan durumu ele aldı. Kongrenin "Yeni Türkiye’nin kuruluş manifestosu olacaktı" beklentisini boşa çıkardığını dile getiren Yetkin, "Erdoğan manifesto bir yana, “yeni Anayasa 2022 başında” niyeti dışında yeni bir bilgi dahi vermedi. Öyle Batı’ya posta koymalar da yoktu, Yalnızca bir-iki “Bay Kemal”, o kadar. Dağ fare doğurdu" ifadelerini kullandı.
AĞIR TAKTİK HATALAR
2019 yerel seçimlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin yenilgiyi aşamadığı gözlemlediğini belirten Yetkin, mart ayı içinde yapılan taktik hataların da dünkü kongrede atacağı adımlara engel olduğunu dile getirdi. Yetkin şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle 2 Mart’ta yargıda gidilen idari düzenlemeleri İnsan Hakları Eylem Planı diye açıklaması hataydı. İçeride ve dışarıda, Erdoğan’ın bu reform sözlerinin de öncekilerin akıbetine uğrayacağı kuşkusu doğru çıkmaya başladı.
İkincisi, 12 Mart’ta bir takım -bazısı gerekli- mali düzenlemeleri ekonomi reformu adı altında ilan etmesi oldu. Erdoğan o gün gerçekten reformu andıran bir şeyler söyleseydi, muhtemelen Merkez Bankası piyasayı rahatlatmak için 18 Mart’ta yeniden faiz artırmayacak, Erdoğan belki MB Başkanını sadece 4,5 ay sonra göndermeyecek, piyasalar alt üst olmayacaktı.
O arada, MHP Kongresi arifesinde, 17 Mart’ta HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası açılması içeride ve dışarıda havayı daha da ağırlaştırdı. Nihayet, yine 20 Mart’ta İstanbul Sözleşmesinin iptali, AK Parti Kongresi öncesi psikolojik manzarayı tamamladı."
YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN...
Video Haberler
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
- Erdoğan’dan Burak Yılmaz’a: O ne frikikti ya
- Saadet Partisi'nden 'Hedef 2023' videosu
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yüz yüze sınav açıklaması
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- AKP MKYK listesinde Bülent Arınç detayı
- Cumhur İttifakı'nda çatlak yaratan anket! İşte o oranlar
- Yeni Akit yazarı Dilipak'tan 'AKP kongresi' tepkisi
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- AKP MKYK listesi belli oldu
- Özgür Özel'den, HDP ile ittifak açıklaması
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Sağlık Bakanlığı'ndan akılalmaz Covid-19 uygulaması