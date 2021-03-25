Murat Yetkin: AKP Kongresi, parti için beklentinin uzağında geçti

25 Mart 2021 Perşembe, 12:32

Yetkin, Yetkin Report'ta yayımlanan 'AK Parti Kongresi: Dağ fare doğurdu' yazısında, dün yapılan AKP kongresindeki beklentileri ve var olan durumu ele aldı. Kongrenin "Yeni Türkiye’nin kuruluş manifestosu olacaktı" beklentisini boşa çıkardığını dile getiren Yetkin, "Erdoğan manifesto bir yana, “yeni Anayasa 2022 başında” niyeti dışında yeni bir bilgi dahi vermedi. Öyle Batı’ya posta koymalar da yoktu, Yalnızca bir-iki “Bay Kemal”, o kadar. Dağ fare doğurdu" ifadelerini kullandı.



AĞIR TAKTİK HATALAR

2019 yerel seçimlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin yenilgiyi aşamadığı gözlemlediğini belirten Yetkin, mart ayı içinde yapılan taktik hataların da dünkü kongrede atacağı adımlara engel olduğunu dile getirdi. Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle 2 Mart’ta yargıda gidilen idari düzenlemeleri İnsan Hakları Eylem Planı diye açıklaması hataydı. İçeride ve dışarıda, Erdoğan’ın bu reform sözlerinin de öncekilerin akıbetine uğrayacağı kuşkusu doğru çıkmaya başladı.

İkincisi, 12 Mart’ta bir takım -bazısı gerekli- mali düzenlemeleri ekonomi reformu adı altında ilan etmesi oldu. Erdoğan o gün gerçekten reformu andıran bir şeyler söyleseydi, muhtemelen Merkez Bankası piyasayı rahatlatmak için 18 Mart’ta yeniden faiz artırmayacak, Erdoğan belki MB Başkanını sadece 4,5 ay sonra göndermeyecek, piyasalar alt üst olmayacaktı.

O arada, MHP Kongresi arifesinde, 17 Mart’ta HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye kapatma davası açılması içeride ve dışarıda havayı daha da ağırlaştırdı. Nihayet, yine 20 Mart’ta İstanbul Sözleşmesinin iptali, AK Parti Kongresi öncesi psikolojik manzarayı tamamladı."

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