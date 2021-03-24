Son dakika... AKP MKYK listesi belli oldu! İşte aday listesi

24 Mart 2021 Çarşamba, 13:58

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen AKP 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Koronavirüs döneminde gerçekleştirilen kongrede sosyal mesafe kuralına uyulmaması eleştiri konusu olurken, kongreye dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi AKP'nin yeni MKYK listesi olmuştu.

Kongrenin başlamasının ardından delegelerin oyuna sunulan liste de belli oldu.

Kongreye tek listeyle girildiği için kongre sonunda mevcut aday listesi kesinleşmiş ve yeni MKYK bu listeye göre şekillenmiş olacak.

21 İSİM LİSTE DIŞI

Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi.

Bu isimler şöyle:

Ahmet Arslan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Cevdet Yılmaz

Erol Kaya

Eyüp Özsoy

Gökçen Özdoğan Enç

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Akif Kalaycı

Metin Yavuz

Mustafa Ataş

Mahmut Atilla Kaya

Osman Nuri Gülaçar

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban







İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER LİSTEDE



İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal AKP’nin 7’nci Olağan Kongresi’nde MKYK listesinde yer aldı. Çokal asil listede yer alırken Akkal ise yedek listede yer alıyor.







ARINÇ DA LİSTEDE

AKP'nin yeni yönetiminde, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak Bülent Arınç'ın oğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da bulunuyor. Ahmet Mücahit Arınç'ın babası Bülent Arınç, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.