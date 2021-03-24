Son dakika... AKP MKYK listesi belli oldu! İşte aday listesi

Son dakika... AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Kongrede, AKP MKYK adayları belli oldu. Listede dikkat çekici isimler bulunuyor. İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen iki vekil ve Bülent Arınç'ın oğlu da listede kendisine yer buldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:58
Son dakika... AKP MKYK listesi belli oldu! İşte aday listesi
Abone Ol google-news

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen AKP 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Koronavirüs döneminde gerçekleştirilen kongrede sosyal mesafe kuralına uyulmaması eleştiri konusu olurken, kongreye dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi AKP'nin yeni MKYK listesi olmuştu.

Kongrenin başlamasının ardından delegelerin oyuna sunulan liste de belli oldu.

Kongreye tek listeyle girildiği için kongre sonunda mevcut aday listesi kesinleşmiş ve yeni MKYK bu listeye göre şekillenmiş olacak.

21 İSİM LİSTE DIŞI

Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi.

Bu isimler şöyle:

Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu Ban


İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER LİSTEDE

İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal AKP’nin 7’nci Olağan Kongresi’nde MKYK listesinde yer aldı. Çokal asil listede yer alırken Akkal ise yedek listede yer alıyor.


ARINÇ DA LİSTEDE

AKP'nin yeni yönetiminde, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak Bülent Arınç'ın oğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da bulunuyor. Ahmet Mücahit Arınç'ın babası Bülent Arınç, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler