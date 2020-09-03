Murat Yıldırım, Gençlerbirliği'nde
Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız kadrosuna Murat Yıldırım’ı kattı. Geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor’da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.
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