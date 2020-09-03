Murat Yıldırım, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA
03 Eylül 2020 Perşembe, 19:13
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 Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız kadrosuna Murat Yıldırım’ı kattı. Geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor’da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.



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