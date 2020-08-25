Muriç Lazio yolunda; transfer tamam gibi
İtalya'nın SS Lazio ekibi Fenerbahçeli Muriç ile anlaştı, Fenerbahçe 20 milyon Avro bonservise tamam dedi.
İtalya'nın SS Lazio ekibi Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç ile anlaştı, Fenerbahçe 20 milyon Avro bonservise tamam dedi.
2 haftadır süren pazarlıklarda sona gelinirken, İtalyan basını ve Lazio menajerleri Fenerbahçe'nin bu transfere onay verdiğini duyurdu.
Resmi açıklama ise bekleniyor.
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