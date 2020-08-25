Muriç Lazio yolunda; transfer tamam gibi

İtalya'nın SS Lazio ekibi Fenerbahçeli Muriç ile anlaştı, Fenerbahçe 20 milyon Avro bonservise tamam dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 11:43
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İtalya'nın SS Lazio ekibi Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç ile anlaştı, Fenerbahçe 20 milyon Avro bonservise tamam dedi.

2 haftadır süren pazarlıklarda sona gelinirken, İtalyan basını ve Lazio menajerleri Fenerbahçe'nin bu transfere onay verdiğini duyurdu. 

Resmi açıklama ise bekleniyor.


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