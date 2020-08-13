Muriç Lazio'yla imza aşamasına geldi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 09:21

Fenerbahçe'de Vedat Muriç adım adım Lazio'ya gidiyor.

İtalyan ekibinin temsilcileri sarı lacivertlilere ilk teklifi 15 milyon Avro artı bonuslar olmuştu. Fenerbahçe'nin bunu az bulması üzerine rakamı yükselten Lazio son olarak 18 milyon Avro'luk teklif iletti. İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.

Vedat Muriç ile de görüşen Lazio tecrübeli golcü ile bonuslarla birlikte 2.550 milyon Avro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüplerin anlaşmasından sonra Kosovalı golcü İtalyan ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Vedat'ı geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Avro'ya transfer etmişti. İki kulübün anlaşması gereği Karadeniz ekibi bir sonraki satışın kar payından yüzde 15'ini kasasına koyacak. Buna göre Vedat'ın satışından Çaykur Rizespor 2 milyon 175 bin Avro kazanacak.

26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda 32 maçta Fenerbahçe forması ile 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Ajansspor