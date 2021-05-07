Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi
Batıdan doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi.
Türkiye'nin birçok kentinde akşam saat 21.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Malatya semalarında da görüldü. Yurttaşları tedirgin eden gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi.
Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink İnternet Uyduları, bu akşam saatlerinde Malatya semalarında da görüldü. Ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olan SpaceX'in, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Malatya semalarından da net olarak izlendi.
Elon Musk’ın şirketi Spacex’in dünya genelinde internet projesi kapsamında başlattığı Starlink projesi Türkiye’de de merak uyandırdı. Malatya'nın gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Gökyüzünde görülen uyduların geçişini fark eden yurttaşlar çektikleri fotoğrafları paylaştı.
Video Haberler
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Oylar düşmeye başladı; yandaşlar tek ses
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ücreti kesiliyor!
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- BİM marketlerinden müşterilerine çok önemli uyarı