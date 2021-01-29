Muslera'dan müthiş kurtarışlar
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçının başlangıç kadrosuna göre 1 değişikliğe gitti. Muslera ilk yarıda net fırsatlarda rakibe gol izni vermedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti.
Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera maçın başlarında Dicko ve Maxim'in vuruşlarında kritik kurtarışlar yaptı. Muslera ilk yarı biterken de gole izin vermedi.
BABEL GOLCÜ!
Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü.
Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. Babel yine satrfor oynadı.
Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.
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