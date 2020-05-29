Muslera'dan şartlı 'feda'

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:49

Ekonomik sıkıntıları azaltmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetiminin önündeki en önemli seçeneklerden biri maaş indirimi. Teknik kadro ile birlikte 60 milyon Avro'yu aşan maaş bütçesini revize etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, büyük hayal kırıklığına uğradı. Selçuk İnan dışında hiçbir futbolcu ‘feda'ya yanaşmadı. Takımın en maliyetli ismi Radamel Falcao indirimi kabul etmedi. Fernando Muslera ve Younes Belhanda'nın ise ‘şartlı evet' dediği ortaya çıktı.

Uruguaylu kaptan ile Faslı orta saha oyuncusunun menajerlerinin yönetime “Sözleşme uzatırsanız indirim yaparız” yanıtını verdiği öğrenildi. Kulüpten sızan bilgilere göre Galatasaray, kontratı Haziran 2021'de sona erecek Muslera'ya yeni kontrat sunacak. Sözleşme sonu Haziran 2021 olan Belhanda'nın ise satılması gündemde olduğu için teklif yapılmayacak. Faslı 10 numaranın 4-5 milyon Avro gibi bir bonservis bedeliyle satılması planlanıyor.

Kaynak: Skor