Muslera’dan sonra tam 22 gol!
Süper Lig’de sezonu dün akşam Antalyaspor maçıyla kapatan Galatasaray, deplasmanda Akdeniz ekibiyle uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Maç fazlasıyla beşinci sırada bulunan sarı kırmızılıların Muslera’nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlandığı görüldü.
Galatasaray’da pandemi dönüşü takımdaki formsuzluk ön plana çıkarken, Uruguaylı kalecinin sakatlığı sonrası kalesini gole kapatmakta zorlandı. Süper Lig’in 27. Haftasında Rizespor deplasmanında maçın 16.dakikasında Skoda ile çarpışan başarılı file bekçisi yerden kalkamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muslera’da kırık tespit edilmişti. Muslera’nın yokluğunda Galatasaray’ın kalesini genç Okan Koçuk devralmıştı.
Galatasaray, Muslera’nın forma giydiği 26 maçta kalesinde 20 gol görürken, Uruguaylı file bekçisinin sakatlığından sonraki 8 maçta tam 21 gol yedi. Muslera’nın kaleyi koruduğu maçlarda Galatasaray’ın maç başına yediği gol ortalaması 0,76 iken, Muslera’nın yokluğundan sonra bu ortalama 2,62’ye yükseldi.
PANDEMİ ARASI CİMBOMA YARAMADI
Sarı kırmızılılar, pandemi arasından sonra ligde çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve sadece 6 puan toplayabildi.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması