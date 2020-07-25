Muslera’dan sonra tam 22 gol!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:19

Galatasaray’da pandemi dönüşü takımdaki formsuzluk ön plana çıkarken, Uruguaylı kalecinin sakatlığı sonrası kalesini gole kapatmakta zorlandı. Süper Lig’in 27. Haftasında Rizespor deplasmanında maçın 16.dakikasında Skoda ile çarpışan başarılı file bekçisi yerden kalkamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muslera’da kırık tespit edilmişti. Muslera’nın yokluğunda Galatasaray’ın kalesini genç Okan Koçuk devralmıştı.

Galatasaray, Muslera’nın forma giydiği 26 maçta kalesinde 20 gol görürken, Uruguaylı file bekçisinin sakatlığından sonraki 8 maçta tam 21 gol yedi. Muslera’nın kaleyi koruduğu maçlarda Galatasaray’ın maç başına yediği gol ortalaması 0,76 iken, Muslera’nın yokluğundan sonra bu ortalama 2,62’ye yükseldi.

PANDEMİ ARASI CİMBOMA YARAMADI

Sarı kırmızılılar, pandemi arasından sonra ligde çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve sadece 6 puan toplayabildi.