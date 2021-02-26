Muslera’nın sakatlıktan formda dönmesinin perde arkasında bu detaylar yatıyor
Sakatlığını atlattıktan sonra formasına kavuşan Muslera, performansıyla takımına büyük katkı sunarken bir kaleciden fazlası olduğunu tekrar ispatladı.
Geçen sezon ayağındaki iki kırık nedeniyle ameliyat edilen Uruguaylı oyuncu, kısa süre sonra eldivenlerini giyip Florya’da idmanlara başlayarak, sahalara eskisi gibi dönüşünün ilk adımını attı.
ALÇIYLA İDMAN YAPTI
Ayağındaki alçıya rağmen Muslera, 8 sezondur Sarı-Kırmızılılarda görev yapan Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan’ın hazırladığı “teknik adaptasyon” programıyla, top tutuş tekniği ve becerisi üzerine çalıştı. 34 yaşındaki kaleci, salonda “el-göz-koordinasyon”; sahada “blokaj tekniği” idmanları yaptı. Tek gözü kapalı şekilde antrenmana katılması ise dikkat çekti.
ALGILAMAYI GELİŞTİRDİ
Muslera, çalışmalarının yeni evresinde, Koşutan’ın hazırladığı ve iskambil kağıtlarının kullanıldığı; beyin, göz, adale sistemi koordinasyonu ile algılama reaksiyonunu artırdı. Tecrübeli futbolcu, kırık ayağına yönelik kum havuzunda kuvvetlendirme ve koordinasyon çalışması yaptı. Muslera böylece sakat olduğu dönemde dahi kalecilik yeteneklerini özel idmanlarla geliştirdi.
KURTARIŞIN SIRRI ‘IŞIKLAR’
Uruguaylı kaleci saha antrenmanlarına başladığında, Koşutan’ın teknolojiden yararlandığı “reaksiyon ışıkları” isimli metotla; algılama, konsantrasyon, karar verme, çabukluk, reaksiyon hızı gibi özelliklerini üst seviyeye çıkardı. Muslera, sakatlık dönüşü çıktığı maçlarda kalesine gelen 31 şutun 27’sini önledi. Son 7 maçında 21 puan toplayan Galatasaray, Muslera ile bu karşılaşmaların 4’ünde gol yemedi.
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