Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!

Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:07
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Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi. 

4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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