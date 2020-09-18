Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 03:30
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


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