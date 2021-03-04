Mustafa Cengiz: Kavga etmesini çok iyi biliriz!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Mustafa Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda futbol takımımız aleyhine yapılan hakem hataları ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.
Yarışın düzgün şekilde, dostça ve mertçe devam etmesi gerektiğini ifade eden Başkanımız Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü olarak duyduğumuz endişeleri dile getirdi.
Başkanımız konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na şu demeci verdi:
"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımızı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!
- ODTÜ mühendislikte büyük başarı
Video Haberler
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!
- ODTÜ mühendislikte büyük başarı