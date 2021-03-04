Mustafa Cengiz: Kavga etmesini çok iyi biliriz!

04 Mart 2021 Perşembe, 18:26

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Mustafa Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği TFF ile olan toplantıda futbol takımımız aleyhine yapılan hakem hataları ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Yarışın düzgün şekilde, dostça ve mertçe devam etmesi gerektiğini ifade eden Başkanımız Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü olarak duyduğumuz endişeleri dile getirdi.

Başkanımız konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na şu demeci verdi:

"Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımızı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik."