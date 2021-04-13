Mustafa Cengiz: "Orta hakemlere değil VAR'a bakın"

13 Nisan 2021 Salı, 15:45

Mustafa Cengiz, Galatasaray TV'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TİYATRO BU"

"Boş kaldığımda dinlenmeye geçiyorum. Galatasaray maçına ben daha çok takımımın maçını izlerim. Diğer takımları genel olarak izlemem. Başkan olduğumdan beri onları da izliyorum. Bizim maç cumaydı. Cumartesi ve pazar günleri izlediğim maçları yarıda bıraktım. Tiyatro bu. Kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv, mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış. Büyük takım, diğer takım karşısında gol atınca sonucu tahmin ediyorum ve sonucunda yanılmıyorum. Sıkıntıyı önce beynimde sonra görsel olarak yaşamak rahatsız ediyor. Rakiplerime saygısızlık etmem. Hepsi bir cemaattir, cemaat topluluk anlamında yanlış anlamayın."

"HAKEMLER ARASINDA YENİ GRUPLAR VAR"

"Türkiye’de son bir iki aydır iki oluşum var hakemlerde. Kendi içinde gruplar var bu zaten her zaman vardı. Şimdi de başka grup oluştu VAR hakemleri ve sahadaki hakemler. Herkes nasıl yan hakemini belirliyor, şimdi de VAR hakemi ile orta hakem tesanüd içinde oluyor."

"ALİ PALABIYIK İÇİN GÖRÜŞTÜM"

"Hakem Ali Palabıyık çok kararlı. Ben görüştüm yetkili insanlarla. Çok kararlı hakem. Hakem 'Ben net olarak penaltı ve kırmızı gördüm' diyor. Kurala aykırı olarak penaltı iptal edildi. Bir 100 gramlık ters bir rüzgar bile, havacılıkta buna ölüm rüzgarı derler, uçağı devirir, hafifçe dokunması bile sizi uçurur. Ayakla da temas var. Ali Palabıyık, 'Müdahaleyi net gördüm' dedi. Kerem hızlı, çok hızlı bir çocuk. O dokunma onu uçurur. Kendimizi Suat Arslanboğa'nın yerine koyalım. Güzel kardeşim. Sen bunu nasıl böyle yorumlarsın. Zemin mi kötü. Bu zemin Türkiye'nin en güzel zeminlerinden bir tanesi. Kerem üçkağıtçı biri de değil, var böyle atanlar. Takımımızda olanları şiddetle reddederiz. Kendini toparlamaya çalışıyor tam tersi. Palabıyık'a kızamam. Çok net, çok yakın, görüyor, karar veriyor. Enteresan olan kendini asıl hakem Suat Arslanboğa arkadaşımız. 'Gel bak, kendisi düştü' diyor."

"UILENBERG DESTEK OLMAK İÇİN ORADA"

"Biz Uilenberg'e kızdık. Demeç veriyordu şöyle böyle. Bunu yapamayacağını biliyordu. Bunu yapmasın dedik. Uilenberg mentördür, hakemlerin yaşam koçudur. Destek olmak için orada. Yargıda bulunmak için orada. FIFA'nın yeni kurallarını anlatmakla vazifeli. Kişisel antipatimiz yok. Türk futbolu için elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Uilenberg, şu an FIFA'da hakem danışma gibi bir konumda. VAR müdahale etmesin diyor ama ediyor. Ya bu adamı cinler mi uçurdu. Koşan adama bak, kaleciye bak."

"YEDLİN AYAĞINI UZATIYOR DEDİLER"

Yedlin'in pozisyonuyla ilgili:

"Lens'in kasıtlı bir hareketi yok, hareketin devamında Yedlin ayağını uzatıyor dediler. Hepimiz az çok futbol oynadık. Profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Mesleği bu. Vuruyor, Yedlin'in ayağını uzattığını görüyor. Siz şut atacaksınız ve bakmayacaksınız. Belki ayağın çukurda geliyor. Fakat VAR'ın ve hakem heyetinin kararı doğal bir hareket ve yer çekimi."

İrfan Can Kahvevci'nin pozisyonuyla ilgili:

"Yan hakem güzel bakmış. O anda bir perde iniyor. Olabilir yani bir şey demiyorum."

"SUAT ARSLANBOĞA MİLİTAN"

"Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor. Bana kırmızı verme diyor o oyuncu. Ben burada Ali Palabıyık'a kızmam. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa, militan bir hakem. 'Gel bak kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş. Babel'in koltuk altı dokunuşunu da sordum. Onu da anlatacağım. Suat Arslanboğa'yla ilgili açıklama yaparsalar, rica ediyorum tüm konuşmaları açıklasınlar. Küfür hakaret var diye yayınlayamayız diyorlarsa bilemem. Biz milyonlar harcıyoruz. Kişisel düşmanlığın da olabilir, bana ve takımıma. Bir takıma büyük sevgin de olabilir. Sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Sen dürüst, şövalye, sipahi olacaksın."

"ORTA HAKEMLERE DEĞİL VAR'A BAKIN"

"Duyduklarımla hareket ediyorum. Bundan sonra orta hakemlere değil VAR'a bakın. Daha bir şeyler söylerim duyduklarımı hoş olmaz. Telefon giriyor mu VAR odasına? VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı? Kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum."

"BENİ ANLAYACAKLAR"

"Başlarken söyledim. Beni anlayan hakem yorumcuları olacaktır. Şimdi yeni bir organ oluşuyor. Nasıl TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, MHK var, MHK'nın içinde de bir VAR organı oluştu. Artık maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu sona doğru gittikçe daha da artacak. Ben bu tartışmalara girmek istemezdim. VAR odasındaki hakemler çimlerdeki hakemlerden daha etkin hale geldi. Tahkim kurulu gibi VAR kurulu oluşuyor ve giderek kemikleşiyor."

"CEZA VERECEKLERSE VERSİNLER"

"Benim ne federasyonla ne MHK ile problemim yok. Madem istiyorlar söyleyeyim. MHK görevini yapmıyor. Bundan bana ceza vereceklerse versinler. Serdar'ın çocukluğundan beri rakip takım taraftarı olduğunu biliyorum. Olabilir, bir hakem rakibimizin ya da bizim taraftarımız olabilir. Hiç problem değil. Ama kararlarını etkilyorsa, duygularını etkiliyorsa bir hakem pozisyonunda yazıklar olsun diyorum."



