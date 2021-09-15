Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:07
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı "tv DEN" programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi.

Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.


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