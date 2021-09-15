15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:07

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı "tv DEN" programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi.

“Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 14, 2021

Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.