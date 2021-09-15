Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı "tv DEN" programında “Ofsaytı kaldıracağız'' dedi.
“Ofsayt maçı şey yapıyor” diyen Sarıgül, sunucunun “Dünyada var” karşılığı üzerine “Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 14, 2021
Sarıgül, sunucunun, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.
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