Mustafa Sarıgül: Daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz" düşüncesini dile getirdi.
Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, göçmenlerle ilgili sorunları da değerlendirdi.
"DAHA FAZLA MÜLTECİYE 'HAYIR' DİYORUZ"
Göçmenlerle ilgili sorunlara değinen Sarıgül, "On binlerce Suriyeli ve Afganlı mülteci hayatımıza ortak oluyor, imkanlarımızdan faydalanıyor. Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz" düşüncesini dile getirdi.
"ONU İNCİTEMEZ"
İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, 15 Temmuz'ta şehit olan Ömer Halisdemir'e yönelik paylaşımını eleştiren Sarıgül, şunları söyledi:
15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine engel olmuş, bu vatan için kurşun sıkmış ve canını feda etmiş kahraman evladımıza hiç kimse aklının estiği gibi konuşamaz, onu incitemez. Hatırasına asla saygısızlık edemez. Asıl darbeciler yurt dışına kaçma planları yapıp, bu vatanı hainlere satmaya çalışanlardır. Parti olarak Ömer Halisdemir'in hatırasını, sonsuza kadar gururla, onurla yaşatacağız.
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